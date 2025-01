Lyon : trois des cinq malfaiteurs interpellés pour des vols d'armes placés en détention provisoire

Cinq individus ont été interpellés les 27 et 28 janvier derniers pour vols d'armes. Trois d'entre-eux ont été mis en examen par le parquet de Lyon.

Après l'interpellation de cinq personnes pour plusieurs vols et tentatives de vols d'armes à feu au sein de différentes armureries du territoire national, trois d'entre-elles ont été présentées les 29 et 30 janvier derniers devant le magistrat instructeur du parquet de Lyon. Les trois individus ont été mises en examen et placés en détention provisoire.

Pour rappel, ils ont été arrêtés les 27 et 28 janvier sur commission rogatoire du juge d'instruction de la Juridiction inter-régionale spécialisée (JIRS) de Lyon pour des faits de vols qui remontent à juin 2024 en Meurthe et Moselle et à novembre 2024 en Moselle, ainsi que des tentatives de vols survenues en Savoie entre juin et juillet derniers.

"Les investigations se poursuivent sous l’autorité du juge d’instruction saisi", indique également le parquet de Lyon dans un communiqué.

