Lyon : Trois cambrioleurs arrêtés sur les lieux du vol

Trois voleurs ont été pris en flagrant délit de vol dans l'appartement qu'ils cambriolaient.

Ce vendredi, aux alentours de 17 heures, trois individus ont été arrêtés par la police pour un cambriolage. Les cambrioleurs avaient fracturés la porte d'un appartement dans le quartier de Vaise, dans le 9e arrondissement de Lyon. Interpellés, les voisins ont alors appelé la police. Ces derniers, rapidement sur les lieux, ont pris les voleurs la main dans le sac. Les trois malfrats étaient en train de fouiller les quatre coins de l'appartement, à la recherche d'un butin. Ils ont été arrêtés et transportés au commissariat.

Selon le site du Gouvernement, "le principal « point chaud » prend une forme de « T » dont la barre horizontale part des Pentes de la Croix-Rousse jusqu’à la station « République-Villeurbanne », et dont la barre verticale s’étend de part et d’autre de l’axe formé par les stations Foch, Guillotière et Jean Macé. Cette zone a enregistré plus de 212 cambriolages en moyenne par kilomètre-carré au cours de l’année 2017." Avant d'ajouter, "qu’une petite zone de forte concentration est aussi visible aux alentours de la mairie du 9e arrondissement."