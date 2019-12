Lyon : trois arrestations après l’incendie de poubelles devant deux lycées

Ils avaient incendié des poubelles devant des lycées de Vénissieux ce mardi.

Trois jeunes âgés de 16 et 17 ans, non connus par les services de police, ont été arrêtés ce mardi 10 décembre dans la matinée. Ils sont soupçonnés d’avoir incendié plusieurs poubelles devant les lycées Jacques-Brel et Marcel-Sembat à Vénissieux. Le premier a été interpellé en flagrant délit tandis que les deux autres ont été identifiés grâce aux caméras de surveillance et interpellés mercredi dans la matinée. Ils vont être présentés au parquet des mineurs ce jeudi en vue d’une mise en examen pour “incendie de biens publics en réunion et incendie de biens publics”.