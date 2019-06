Lyon : trois ans de prison pour le livreur de cocaïne du Vatican

Cinq ans après les faits, le conducteur de la voiture diplomatique du Vatican qui transportait de la cocaïne a été condamné à trois ans de prison. Son complice, passager de la voiture, est toujours en fuite.

Il y a près de cinq ans, deux Italiens étaient interpellés lors d'un contrôle routier au niveau d'un péage près de Chambéry, au volant d'une voiture diplomatique du Vatican. A bord, quatre kilos de cocaïne et environ 200 grammes de cannabis récupérés en Espagne et en route pour Rome, une marchandise évaluée à 261 261 euros.

Le chauffeur, Luca Di Dio, a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon à trois ans de prison, aménageables. D'après Le Progrès, ce n'est pas la première fois que cette voiture du Vatican faisait la navette entre le Vatican et les dealers. Les juges d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon n'ont pas réussi à remonter jusqu'au destinataire de la drogue, malgré quatre ans de recherches, déplore le quotidien. Luca Di Dio a, lui, accusé un certain "Marco" pendant le procès. La voiture appartenait à un évêque argentin, proche conseiller du pape François précise Le Progrès. Mais l'Argentin n'a pas été inquiété en raison de son âge avancé, pas plus que le Vatican. Le passager de la voiture, en fuite, a été condamné à deux ans fermes.