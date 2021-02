Lyon : trois adolescents volent une voiture, mais n'arrivent pas à la démarrer

(Photo by DENIS CHARLET / AFP)

Les trois garçons ont été arrêtés deux ans après les faits. Ils avaient oublié dans l'habitacle du véhicule, le couteau qui avait servi à menacer le conducteur .

Le 31 janvier 2019 boulevard Vivier-Merle (Lyon 3e) à 21h25, trois hommes armés d'un couteau un extrait de force un homme de sa voiture. Alors qu'elle essayait de récupérer une mallette dans l'habitacle de son véhicule, la victime était aspergée de gaz lacrymogène et se faisait voler son téléphone. Mais une fois dans la voiture, les trois voleurs n'ont pas réussi à la démarrer et on prend la fuite en oubliant le couteau sur place. Les traces ADN relevées sur l'arme ont permis d'identifier un garçon âgé de 15 ans au moment des faits. Il était extrait de la maison d'arrêt de Bonneville le 2 février. Durant son audition, il a reconnu les faits. Ses deux complices, deux frères villeurbannais, eux aussi mineurs en 2019, ont été interpellés cette semaine. L'un des deux a reconnu les faits. Tous vont être présentés au tribunal ce jeudi en vue d'une ouverture d'information.