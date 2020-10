Lyon : treize personnes arrêtées, soupçonnées d'avoir commis un braquage en Suisse

Treize suspects ont été interpellés à Lyon et mis en détention, ils sont soupçonnés d'avoir braqué un fourgon en Suisse à l'été 2019.

Plus d'un an d'enquête menée à bien par les forces de l'ordre françaises, celle de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) et de la Police Judiciaire de Lyon, ont permis de mettre la main sur treize personnes suspectées d'avoir commis le braquage de deux fourgons blindés en Suisse en août 2019, comme le relate le Journal Du Dimanche.

Treize mois passés à éplucher et à mettre sur écoute des appels téléphoniques ont permis l'arrestation de ces délinquants dans la région lyonnaise en début de semaine dernière. Sept d'entre eux ont été placés en détention, tandis que des armes et un butin de 90 000 euros ont été retrouvés lors d'une perquisition.

Pour rappel, au matin du 23 août 2019, les malfaiteurs, armés de kalachnikovs, avaient braqué deux fourgons dans le canton de Vaud, près de Lausanne, après les avoir bloqués à proximité d'une jonction d'autoroute. Au total, plus de dix millions d'euros avaient été dérobés.