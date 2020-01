Lyon : travaux dans le métro B, les fermetures du service en février

Les travaux d'automatisation de la ligne de métro B continuent à Lyon. TCL vient d'annoncer les jours et heures où la ligne sera à l'arrêt en février.

A l'automne 2020, les usagers du réseau TCL pourront profiter d'un métro B entièrement repensé, automatisé, climatisé et avec des nouvelles rames. Ces changements permettront d'avoir une fréquence plus soutenue, pour un service encore amélioré. En attendant d'en arriver là, des travaux réguliers sont menés dans les tunnels avec des fermetures du service à certains moments.

Ainsi, la ligne B s'arrêtera plus tôt en soirée, les lundis 3, 10, 17 et 24 et mardis 11, 18 et 25 février.

dernier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 21h15

dernier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 21h25

Elle ne fonctionnera pas les samedis 8, 15, 22 et 29 février matin de 4h50 à 7h00.

premier départ de Charpennes direction Gare d’Oullins à 07h00

premier départ de Gare d’Oullins direction Charpennes à 07h05

A chaque fois des bus relais seront mis en place pour assurer la continuité du service, avec une fréquence de 10 minutes.