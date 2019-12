Lyon : trafic SNCF largement perturbé en début de semaine

La SNCF prévient que le trafic sera très perturbé ce lundi 16 et mardi 17 décembre suite à la grève contre la réforme des retraites.

La SNCF indique que le trafic sera largement perturbé en ce début de semaine suite à la reconduction de la grève contre la réforme des retraites. Elle recommande aux usagers d'éviter de se rendre en gare et, dans la mesure du possible, de privilégier d'autres moyens de transport. Elle prévient également que si la journée de lundi sera compliquée, celle de mardi le sera plus encore du fait de l'appel intersyndical à manifester. Voici les prévisions en ce qui concerne la circulation des trains pour ce lundi :