Lyon : trafic fluide ces prochains jours à une exception près

Le trafic devrait rester fluide ces prochains jours autour de Lyon, selon Bison futé, à une exception près.

Selon Bison futé, aucune perturbation majeure n'est à prévoir sur les routes ces prochains jours autour de Lyon, malgré la grève à la SNCF qui perdure.

Ainsi, les 24, 25 et 27 décembre sont classés "verts" dans les deux sens.

Seule difficulté à prévoir : le samedi 28 décembre, classé Orange, dans le sens des départs : "Évitez l'A6 entre Beaune et Lyon de 9h à 11h, l'A7 entre Lyon et Orange de 16h à 18h ainsi que l'A43 entre Lyon et Chambéry de 9h à 19h". Il sera classé vert dans le sens des retours.

Enfin, les dimanche 29, lundi 30, mardi 31 décembre et mercredi 1er janvier sont tous classés "verts" dans les deux sens.