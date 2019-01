Lyon : Tracy De Sa en demi finales de "Destination Eurovision"

Installée à Lyon, la rappeuse de 26 ans pourrait décrocher ce soir une place dans l'espoir de représenter la France à l'Eurovision.

Née en Inde, Tracy De Sà a, du haut de ses 26 ans, vécu en Espagne et au Portugal. Une inspiration pour la rappeuse, qui présente ce soir une chanson de sa composition, Por Aqui, qui mêle le français, l'anglais et l'espagnol. Dans la chanson depuis 6 ans, elle a été repérée en décembre dernier pour participer à l'émission "Destination Eurovision", diffusée ce soir sur France 2. Une demi-finale qui pourrait lui permettre de continuer l'aventure jusqu'à l'Eurovision du 18 mai prochain, à Tel Aviv. Ancienne salariée de Kéolis, la jeune femme a notamment participé aux "marches exploratoires des femmes", qui permettaient d'avoir des retours de terrain de l'expérience de femmes dans les transports en commun et qui avait abouti à la mise en place de campagne contre le harcèlement. Au printemps prochain, Tracy De Sa dévoilera son premier album, "Commotion".