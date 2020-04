Lyon : toutes ces dates de déconfinement sont fausses

Depuis plusieurs jours, de fausses dates de déconfinement région par région ou ville par ville tournent sur Internet, mais aussi à la télévision.

Selon la plaisanterie (à peine exagérée), ces dates viendraient "du cousin d'une tante qui a connu un fournisseur de trombone du kiné d'un fonctionnaire du ministère de la Culture". Depuis plusieurs jours des fausses dates de déconfinement commencent à circuler sur les réseaux sociaux, mais aussi à la télévision. 4, 11, 18 ou 25 mai pour Lyon, à chaque fois, ces fausses informations suivent une certaine logique en indiquant un déconfinement qui aurait lieu un lundi.

L'une des fausses informations qui a eu le plus de succès ces dernières 24 heures est basée sur une carte de France divisée en plusieurs zones. Pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et Lyon, la date du 11 mai est indiquée.

Néanmoins, plusieurs détails montrent son caractère fallacieux. Il est mentionné le "Ministère de la Défense" qui n'existe plus depuis 2017, remplacé par le Ministère des Armés. Par ailleurs, on y voit le logo de la DRAC, "direction des affaires culturelles" qui n'a rien à faire sur une carte de ce genre. Le gouvernement a rapidement démenti les données présentes sur cette carte. Si le déconfinement pourrait se faire progressivement et par zone géographique, pour l'instant, aucun scénario n'a été choisi par les autorités. L'évolution de l'épidémie durant ces 15 prochains jours devrait être déterminante.