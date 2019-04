Lyon : tout savoir sur le passage du périph à 70km/h dès lundi matin

Le périph lyonnais limité à 90km/h, c’est fini. Ce lundi 29 avril 2019, le périphérique va passer à 70 km/h. C’est une mesure qui va s’installer dans le temps. Explications.

Le périph à 70 km/h, c’est effectif dès ce lundi 29 avril 2019. Lyon Capitale fait le point en quelques questions.

- Quelle zone cette limitation concerne-t-elle ?

Tout le périphérique lyonnais. Tout le monde devra rouler à 70km/h de la jonction avec l’A7 à hauteur de Saint-Fons/Pierre-Bénite au sud jusqu’à la porte de Valvert, au nord.

En tout, ce sont 25 km qui "passent" à 70km/h.

- Pourquoi une telle mesure ?

Pour trois raisons essentielles. Faire baisser la pollution, diminuer le bruit et faire chuter les accidents. Lyon a notamment été en alerte pollution pendant de nombreux jours au mois de février et la ville est "fragile" au niveau qualité de l’air. 30 000 logements sont situés à proximité du périphérique. Moins de vitesse = moins de bruit.

- Pourriez-vous être contrôlés dès lundi ? Est-ce que les radars sont déjà réglés ?

Oui. La limitation de vitesse devait être mise en place début 2019, avant d'être retardée pour des questions d'organisation et de logistique. Quatre des six radars fixes postés sur le périph lyonnais ne seront pas immédiatement réglés à 70km/h. Ils le seront courant mai. Mais deux d’entre eux marcheront lundi et des radars mobiles sont évidemment possibles.

- Un retour en arrière est-il possible ?

Rien n’est impossible. Un premier bilan de ce passage de 90 à 70km/h sera tiré à la fin de l’année, en terme de baisse de pollution, d’accidentologie et de diminution du bruit. Jusqu’en 2020, ça ne bougera pas. Après, il y a des élections municipales et métropolitaines à Lyon en 2020. Ce projet de limitation à 70km/h ne fait pas l’unanimité chez les politiques lyonnais… Donc rien n’est à exclure.

- Les trajets des Lyonnais vont-ils être rallongés ?

La Métropole précise qu’en moyenne, le temps de parcours d’un automobiliste sera rallongé de seulement 2 minutes. A voir à l’usage au quotidien.