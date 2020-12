Lyon : The Place To Gift, un nouveau pop-up Store 100 % lyonnais débarque en ville

Cette boutique éphémère réunissant plusieurs créatrices lyonnaises va ouvrir à la mi-décembre.

Du 18 au 24 décembre prochain, un Pop-Up Store made in Lyon va voir le jour. La boutique, du nom de The Place To Gift, sera située sur la Presqu'île, au 3 Quai Jules Courmont.

Elle accueillera 8 créatrices lyonnaises venant d'univers variés, qui proposeront à leurs clients une sélection d'idées cadeaux en vue des fêtes de Noël.

Mode, accessoire, beauté... Tout un éventail de produits sera mis à disposition au sein de ce magasin, qui sera ouvert de 10h à 19 du 18 au 23 décembre, ainsi que de 10h à 17h le 24 décembre.

Les 8 marques à découvrir :

Sioou : créée en 2013, cette boutique propose des tatouages éphémères pour toute la famille, dessinés par des artistes français.

Pluie d'étoiles : une marque qui propose des bijoux tendances et Made in France.

Leonor Reversi : du prêt-à-porter engagé et éco-responsable.

Natéclo : propose des produits féminins de beauté, 100 % d'origine naturelle, certifiés bios, parfumés à la vraie rose frâiche et à la pivoine.

Malys Paris : prêt-à-porter féminin Made in France.

Belovesnature : dispose des accessoires originaux de façon artisanale.

Aux paniers d'Ambroisine : un large choix de paniers garnis composés de produits artisanaux, bios et français.

Carnets de Savon : marque lyonnaise de cosmétiques naturels qui travaille dans le respect des matières premières, de la santé et de la tradition de saponification à froid.