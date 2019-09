Lyon TCL : visiter le chantier du métro B, inscriptions ouvertes

Les 25, 26 et 27 octobre, il sera possible de visiter le chantier du prolongement du métro B à Lyon. Les inscriptions sont désormais ouvertes et les 30 000 places risquent de partir rapidement. Voici comment en profiter.

Le chantier du métro B passe à la vitesse supérieure. Après l'assemblage du tunnelier, le creusement du tunnel va débuter fin 2019. Durant trois jours, le Sytral ouvre les portes de ce chantier colossal. Du vendredi 25 au dimanche 27 octobre, il sera ainsi possible de visiter le site du puits de lancement du tunnelier à Saint-Genis-Laval.

Seulement 30 000 places seront disponibles avec le risque de voir de nombreux créneaux rapidement complets. L'inscription obligatoire est gratuite et possible dès à présent via le site officiel de l'événement (cliquer ici).

L'accès au site se fera via la rue Francisque Darcieux à Saint-Genis-Laval, à côté de l'arrêt Darcieux de la ligne de bus 88. Des navettes seront également mises en place entre le chantier et la station de métro Gare d'Oullins, ou le centre commerciale Saint Genis 2 (toutes les informations sur l'accès sont disponibles ici).

Le prolongement du métro B entre gare d'Oullins et Saint-Genis-Laval devrait entrer en service en 2023.