Lyon TCL : les régulateurs du métro à nouveau en grève

Selon nos informations, alors qu'ils avaient signé un protocole d'accord le 5 décembre, les régulateurs du réseau métro à Lyon ont décidé de se remettre en grève le 24 décembre.

L'information a déjà fuité en interne chez les salariés TCL et c'est un mélange d'incompréhension et de colère qui règne. Certains régulateurs du réseau métro ont décidé de recommencer leur mouvement de grève pour la journée du 24 décembre, alors qu'ils avaient signé un protocole d'accord le 5 décembre. Ils s'étaient déjà mis en grève à partir du 12 novembre, débrayant plusieurs fois par jour jusqu'à trouver un terrain d'entente avec Keolis le 5 décembre, à la veille de la Fête des lumières (lire ici). Ils protestaient alors contre l'organisation du PC métro avec l'automatisation de la ligne B (organisation qui fait encore l'objet de discussion en interne). Keolis a proposé de faire passer le nombre de régulateurs de 21 à 28 pour les lignes A,B et C, ce qui devrait donner 5 régulateurs le matin, 5 l'après-midi et 4 le soir, voir 5 lors des journées les plus chargées. Cette proposition était conforme aux demandes des régulateurs, qui pourtant ont choisi de recommencer la grève pour la journée du 24 décembre. Aucune nouvelle revendication n'a été apportée pour l'instant. L'état du trafic pour le 24 décembre devrait être connu dès ce samedi.