Lyon TCL : la ligne de tramway T6 entre en service aujourd'hui

Ce vendredi 22 novembre à Lyon, à partir de 14h30, la ligne de tram T6 commencera à circuler entre Debourg et Hôpitaux Est-Pinel.

Jour J pour la ligne de tramway T6 à Lyon qui entrera en service à partir de 14h30 ce vendredi. Après l'inauguration, le bruit des roues des tramways se fera entendre entre Debourg et les Hôpitaux Est-Pinel.

Cette ligne de périphérie permettra au réseau TCL de progresser vers la toile et les habitants des zones desservies n'auront plus forcément besoin de repasser vers des points plus centraux pour se déplacer dans le secteur.

Cette ligne de rocade est ouverte aux abonnés et clients TCL sans supplément de prix. Elle traverse les 3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon, mais aussi Bron et Vénissieux.

En heure de pointe, les tramways circuleront avec une fréquence de dix minutes. Il est possible de consulter la fiche horaire dès maintenant en cliquant ici.

Depuis Debourg, il faudra 22 minutes pour aller jusqu'aux Hôpitaux Est grâce aux six rames de 32 mètres de long.

Les stations et correspondances principales sont les suivantes :

Debourg : Métro B, T1, bus 34 et 64

Challemel Lacour Artillerie

Moulin à Vent : bus C12 et 34

Petite Guille

Beauvisage Pressensé : bus 35

Beauvisage CISL : T4, bus C16 et 34

Grange Rouge Santy : bus C25 et 34

Mermoz Californie : bus 34

Mermoz Moselle

Mermoz - Pinel : Métro D, bus C15, 15E (pour aller à l'université Lyon 2 en direct), 26, 79 et 1Ex

Essart Laënnec : bus 24

Desgenettes : T2 et T5

Vinatier

Hôpitaux Est-Pinel : bus C8 et C9

