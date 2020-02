Nouvelle matinée de galère en heure de pointe pour les usagers du réseau TCL. La ligne de métro A ne circule plus sur une large portion ce mardi matin.

Ce mardi 25 février, depuis 8h30, la ligne de métro A ne circule plus entre Vaulx-en-Velin La Soie et Charpennes. Seules les stations entre Charpennes et Lyon Perrache sont desservies. Des bus relais viennent d'être mis en place pour assurer la liaison.

Le retour à la normale est prévu à 9h40, il s'agirait d'une panne électrique.