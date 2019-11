Lyon : l'arrêt à la demande sur TOUTES les lignes de bus la nuit

TCL - Le Sytral vient d'annoncer que l'arrêt à la demande sera généralisé à l'ensemble des lignes de bus la nuit.

Depuis huit mois, sur le réseau TCL et après 22 heures, il est possible de descendre entre deux arrêts sur les lignes de bus C14, 7, 52, C5, et C12. Près de 400 voyageurs ont pu bénéficier de ce service.

Le Sytral annonce que cette mesure va être généralisée à l'ensemble des lignes de bus dès le 15 novembre. Concrètement, sur toutes les lignes qui circuleront la nuit, après 22 heures et jusqu'à la fin du service, il sera possible de demander aux conducteurs de s'arrêter à un endroit précis. Ce dernier évaluera le lieu le plus sûr pour que le voyageur puisse descendre à l'avant en toute sécurité. Cela leur permettra ainsi de s'approcher le plus possible de leur point d'arrivée.

TCL lance une grande révolution de ses nuits. Ainsi, par ailleurs, le 15 novembre, tous les vendredis et samedis, les lignes de métro A, B, C et D circuleront jusqu'à 2 heures du matin. Les parcs relais resteront ouverts jusqu'à 3 heures chaque fin de semaine. Enfin, les lignes de nuit "Pleine lune" seront également adaptées pour assurer la correspondance avec le métro.