Lyon TCL : des lignes de tramways circulent partiellement

En raison d'un accident technique, les lignes de tramways T1, T3 et T4 sont perturbées à Lyon depuis 10 heures.

La ligne T1 ne circule plus entre IUT Feyssine et Thiers Lafayette. Pour la T4, les stations entre La Doua Gaston Berger et Thiers Lafayette ne sont plus desservies. La ligne T3 est de son côté plus faiblement touchée et fait son terminus à Part-Dieu Sud.

Il s'agit d'un incident technique sur les lignes aériennes. Les équipes techniques sont sur place, le retour à la normale est prévu à 11h10.