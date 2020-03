Lyon : surpris, les pickpockets étranglent une femme dans le métro

Deux hommes ont été arrêtés mercredi pour des agressions commises dans les stations de métro place Bellecour et Jean Macé à Lyon.

Ce mercredi à 11h, dans la station de métro Bellecour, deux individus ont essayé de dérober le téléphone dans la poche d’une usagère. Cette dernière s'en rendait compte et repoussait les voleurs. Pris la main dans le sac, l'un des deux a alors saisi par le cou la victime et faisait mine de l’étrangler quand le second lui portait un coup de tête. Alertés par le 17, les policiers effectuaient un rapide rapprochement avec une agression similaire un peu plus tôt vers 10h à la station de métro Jean Macé.

Là encore deux suspects avaient porté des coups de poing à un homme après avoir tenté de lui dérober des effets personnels. Les deux hommes ont été arrêtés. Il s’agit d’un Lyonnais de 25 ans (25 antécédents judiciaires) et d’un Franchevillois du même âge (15 antécédents judiciaires). Ils ont été formellement identifiés par les victimes, dont les ITT ne sont pour l’heure pas connues. En garde à vue, le duo a reconnu les faits reprochés. Ils vont être présentés au parquet aujourd'hui en comparution immédiate.