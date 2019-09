Lyon : suite à une panne Rhônexpress, le tram T3 perturbé

À cause d'un incident technique sur une rame Rhônexpress la ligne de tramway T3 est perturbée à Lyon.

Ce mardi matin, une rame Rhônexpress est touchée par un incident technique et est restée coincée entre les arrêts Dauphiné et Felix Faure. Rhônexpress circule uniquement entre Vaulx-en-Velin La Soie et l'aéroport Lyon Saint-Exupéry.

Le tramway T3 est impacté par cet incident, car partageant une partie de ses voies avec Rhônexpress. Ainsi, il ne circule plus Gare de Villeurbanne et Part-Dieu, des bus relais ont été mis en place. Seules les stations entre Gare de Villeurbanne et Meyzieu Panettes sont desservies.

Le retour à la normale est espéré autour de 12h30.