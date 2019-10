Lyon : station de métro Hôtel de Ville fermée, les lignes A et C impactées

La station de métro Hôtel de Ville est désormais fermée à Lyon et les lignes A et C sont directement impactées.

Comme annoncé en début de semaine, la tenue de la conférence de reconstitution des ressources du fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme engendre plusieurs perturbations pour se déplacer à Lyon. Le secteur de l'Hôtel de Ville sera complètement verrouillé à partir de 18 heures et jusqu'à minuit. Ainsi, la station de métro Hôtel de ville vient de fermer ses portes à 17h30 comme prévu. Les lignes de métro A et C ne s'arrêtent plus dans cette station. Pour prendre la A à proximité, il faudra se rendre à pied à Cordeliers ou Foch. Pour la C, il est nécessaire de monter jusqu'à Croix-Paquet. L'heure de retour à la normale n'est pour l'instant pas connu.

Par ailleurs, les lignes de bus C3, C5, C13, C14, C18, 9, 19, S1 et S6 sont limitées ou déviées sur le secteur depuis 16h30.

Pour rappel, la circulation automobile, le stationnement et les déplacements piétons sont interdits de 18 heures à minuit dans le périmètre délimité par les voies suivantes : Place Louis Pradel, rue Désirée, rue Romarin, rue Sainte Catherine, rue Terme, rue d’Algérie, rue Lanterne, rue Constantine, rue Paul Chenavard, rue du Plâtre, rue du Bât d’Argent, Quai Jean Moulin (exclu du périmètre), Place Louis Pradel.