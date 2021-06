Lyon : Spike Lee à l'honneur à l’Institut Lumière du 2 juin au 25 juillet

Le réalisateur américain Spike Lee, engagé sur les problèmes sociaux et identitaires des minorités

Le cinéaste Spike Lee, prochain Président du Jury du Festival de Cannes, fait l'objet d'une rétrospective à L'Institut Lumière de Lyon. Dix long-métrages emblématiques du réalisateur américain sont à l'honneur.

"Spike Lee sera à Cannes, ses films sont à Lyon, annonce l'Institut Lumière. Durant tout le mois de juin et juillet, le cinéma lyonnais propose la projection de dix films incontournables du réalisateur, "pionnier dans la représentation des Afro-américains au cinéma".

Ce jeudi 17 juin est par exemple organisé un "voyage à travers le cinéma de Spike Lee". À partir de 18h30, Fabrice Calzettoni, l'animateur de la conférence, présentera cinq séquences issues des films du cinéaste pour "mieux comprendre l’art et la personnalité de l’auteur". Les cinéphiles pourront ensuite assister à la projection du film Inside Man - L'Homme de l'intérieur. Au casting de ce "polar ingénieux et nerveux" : Denzel Washington et Jodie Foster.

Vous pouvez retrouver toute la programmation de la rétrospective sur le site de l'Institut Lumière.

Spike Lee, dont l'ensemble des oeuvres font référence aux "enjeux sociaux de son époque", sera par ailleurs le Président du Jury du Festival de Cannes, prévu du 6 au 17 juillet 2021.