Lyon sous le soleil : Températures idéales pour ce dimanche estival

Lyon bénéficiera d'une journée ensoleillée ce dimanche 30 juillet, avec des températures agréables tout au long de la journée.

Après de puissantes rafales et averses de grêle ce samedi, touchant notamment le département de la Drôme, le temps sera plus clément ce dimanche 30 juillet dans la région Rhône-Alpes. Au lever du jour, le mercure atteignait une température de 20 degrés Celsius. Un temps idéal pour démarrer la journée en douceur et pour les lèves-tôt de se balader en toute quiétude.

Dans l'après-midi, le soleil continuera à briller sans partage, réchauffant l'atmosphère jusqu'à atteindre environ 25 degrés Celsius aux alentours de 14 heures. Une température tout à fait supportable grâce à un léger vent soufflant en provenance du Nord-Nord-Est.

Le soir, la météo reste au beau fixe, avec un ciel clair et ensoleillé qui prédomine. À environ 20 heures, les températures tourneront autour de 24 degrés Celsius, offrant ainsi une agréable soirée estivale aux Lyonnais. Le vent continuera à être faible, venant de différentes directions.

La nuit prochaine s'annonce également dégagée et étoilée, offrant ainsi des conditions propices à une nuit paisible. Les températures descendront légèrement aux alentours de 17 degrés Celsius, vers 2 heures du matin, permettant ainsi de garder une ambiance douce et agréable même pendant la nuit.