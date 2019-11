Lyon : six supporters arrêtés pour usage de fumigène lors d'OL/Nice

Ces six supporters ont été arrêtés lors de la rencontre entre l'Olympique lyonnais et l'OGC Nice (2-1) qui a eu lieu ce samedi au Parc OL.

Six personnes ont été arrêtées ce samedi lors d'Olympique lyonnais OGC Nice (2-1) pour usages de fumigènes dans l'enceinte du Parc OL, rapporte le journal Le Progrès dans son édition papier du jour. Alors que le groupe du virage sud Lyon 1950 fêtait son 10e anniversaire, les supporters ont craqué de nombreux fumigènes à la mi-temps obligeant l'arbitre du match a décalé le début de la 2e période. L'OL a annoncé qu'il prendra des sanctions contre les six personnes identifiées. D'après le quotidien, trois sont passés en comparution immédiate dimanche et trois autres passeront lundi. Le club devrait lui analyser les vidéos du stade pour identifier d'autres supporters. À la fin du match, l'OL a envoyé Christophe Marchadier, son directeur de la communication, pour commenter les incidents de la mi-temps. “Le club regrette l’attitude du virage sud. Des décisions seront prises pour régler le problème. Tout avait mis en ordre pour que la soirée se passe bien. C'est une attitude absolument regrettable et en l'état, des sanctions et décisions seront prises pour régler le problème”, a-t-il déclaré.