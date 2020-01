Lyon : si les Verts gagnent, ils feront la chasse à la publicité en ville

Les écologistes veulent diminuer la place de la publicité dans l’espace public. Bruno Bernard, le candidat EELV à la présidence de la Métropole l’a rappelé ce lundi alors que la présidente du parti Génération Ecologique et ancienne ministre de l’Ecologie, Delphine Batho, a fait le déplacement à Lyon.

Les écologistes veulent diminuer la place de la publicité dans l’espace public. En déplacement à Lyon, ce lundi, Delphine Batho, présidente du parti Génération Ecologie et ex-ministre de l'écologie, a apporté son soutien à la liste menée par Bruno Bernard pour présider la Métropole de Lyon. "Les Lyonnais ont le droit de profiter de la beauté de leur ville", a-t-elle notamment déclaré.

Pas de panneaux vidéo-publicitaires dans l'espace public

Bruno Bernard, le candidat écolo, veut considérablement diminuer la place de la publicité dans l’espace public.

Il a notamment annoncé plusieurs mesures, s’il venait à être président : pas des panneaux vidéo-publicitaires dans l'espace public, la limitation à 4m² de la taille des supports publicitaires (12m² actuellement), l'interdiction des bâches publicitaires pendant les travaux (sauf sur les bâtiments historiques), la fin de la publicité géante au sommet des immeubles, l'interdiction de la publicité au sol et par projection et enfin le soutien aux sanctions et au contrôle contre la publicité sauvage.