Lyon : sept dans une voiture volée dont un dans le coffre

Dans la nuit de samedi à dimanche, la police lyonnaise a appréhendé un véhicule volé. À l'intérieur, les forces de l'ordre découvrent sept individus, dont un dans le coffre.

L'information est rapportée par nos confrères du Progrès. Dans la nuit du 29 au 30 septembre, vers 2h45 sur l'A47 en direction de Saint-Étienne, la police lyonnaise croise la route d'une Opel Astra volée à Saint-Chamond. Les individus à bord refusent de s'arrêter et une course poursuite est lancée. Épaulés par leurs collègues de Saint-Étienne, les policiers lyonnais parviennent enfin à arrêter la voiture de cinq places et découvrent à l'intérieur sept personnes, dont une dans le coffre. Les jeunes hommes, âgés de 17 à 20 ans selon le Progrès, ont été placés en garde à vue. Ils devraient comparaître pour recel de vol, et refus d’obtempérer.