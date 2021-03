Lyon : sans permis et sous l'emprise de cannabis, elle recule dans une voiture de police

Après avoir essayé de fuir un contrôle de police, une femme a été arrêtée ce mercredi à Lyon dans le 8e arrondissement.

Mercredi 24 mars dans le 8e arrondissement de Lyon, un équipage de police a remarqué dans la matinée la présence d'un véhicule stationné sur une aire de livraison. Au moment du contrôle de la conductrice, celle-ci a pris la fuite. Elle a finalement été interpellée plus loin pour son refus d'obtempérer après avoir pris une rue en sens unique et s'être retrouvée bloquée par un véhicule qui arrivait dans l'autre sens. Elle effectuerait alors une marche arrière et percutait une voiture de police sans faire de blessé. La suspecte n’était pas titulaire du permis de conduire, son véhicule n'était pas assuré et conduisait alors qu'elle avait fumé du cannabis. Elle va être présentée au parquet ce jeudi.