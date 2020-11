Lyon : Sanofi annonce un investissement de 15 millions d'euros pour le site Genzyme de Gerland

Le groupe pharmaceutique français va investir sur son site de Lyon-Gerland afin de fabriquer des produits capables de traiter des maladies rares ou dégénératives.

Dans une interview publiée sur le site du journal Le Progrès, Jacques Volckmann a annoncé que Sanofi allait investir 15 millions d'euros sur son site de Lyon-Gerland dans le but de fabriquer des lots cliniques de produits de thérapie génique.

Le responsable du département Recherches et Développement du pôle France du géant pharmaceutique a expliqué que cet investissement s'inscrivait dans une stratégie visant à permettre des " avancées dans le traitement de maladies rares d'ordre neurologique ou liées à des déficiences enzymatiques ".

Genzyme, futur pôle d’excellence mondial dans la thérapie génique

En quoi consiste la thérapie génique ? Réponse de l'intéressé : " cela consiste à introduire des gènes dans les cellules d‘un individu, en utilisant un vecteur qui va permettre de transférer des gènes d’intérêt thérapeutique directement aux cellules cibles et ainsi permettre de traiter une maladie de manière ciblée ". Localiser, cibler, injecter et traiter plus facilement des maladies peu communes, tout en favorisant une " thérapie personnalisée " pour les patients.

Au total, une vingtaine de lots maximum devraient être produits, faisant de Genzyme, la plateforme de bioproduction lyonnaise de Sanofi, " un pôle d’excellence mondial pour le groupe en matière de production de lots cliniques de cette nouvelle classe thérapeutique ".