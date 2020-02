Lyon : samedi orange/rouge sur les routes vers les stations de ski

La journée de samedi s'annonce compliquée dans la région lyonnaise sur les routes qui mènent aux Alpes.

Pour ce premier week-end de départ en vacances, les routes aux abords de Lyon seront chargées ce samedi. Selon Bison futé, la journée est classée orange dans le sens des départs. Il est conseillé d'éviter l’autoroute A43 entre Lyon et Chambéry, de 9h à 15h. Plus précisément, entre Lyon et Chambéry, la journée est classée orange de 8h à 10h et de 13h à 18h et rouge entre 10h et 13h. Tout le reste du week-end est classé vert dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. La zone C (académies de Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse et Versailles) sera concernée par cette première semaine de vacances scolaires.