Lyon : rixe entre ultra-gauche et ultra-droite dans un bar du Vieux-Lyon

Six personnes appartenant à l'ultra-gauche ont été arrêtées jeudi après une descente dans un bar du Vieux-Lyon fréquenté par l'extrême droite.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, six membres de l'ultra-gauche ont été arrêtés selon France Inter après une agression dans le bar The Big White situé dans le vieux Lyon. Un bar fréquenté par des militants d'extrême droite selon des sources policières citées par la radio.

“Au cours de la nuit du 18 au 19 août, trois personnes qui se trouvaient attablées à la terrasse du bar "Le Big White" situé dans le 5e arrondissement de Lyon, étaient prises à partie par les membres d'un groupe d'une vingtaine de personnes qui commettaient également des dégradations au préjudice de cet établissement. Les victimes ont subi pour deux d’entre elles des ITT de 2 et 4 jours. Six personnes, toutes majeures, suspectées d'appartenir à la mouvance ultra-gauche, ont été placées en garde à vue dans le prolongement de ces faits. Les investigations vont se poursuivre sur commission rogatoire afin de déterminer le rôle de chacun dans la commission de ces faits, mais également pour déterminer le contexte et les motifs de ce passage à l'acte violent”, a expliqué le parquet de Lyon à France Inter.

Les six personnes interpellées sont âgées d’entre 18 et 29 ans et déjà connues des renseignements. Elles ont été déférées au parquer avec ouverture d'une information pour “violences aggravées”, “participation à un groupement en vue de commettre des violences ou dégradations” et “dégradations en réunion”.