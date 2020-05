Lyon – Rhône : l'été sera chaud avec un risque de sécheresse “très probable”

Selon une carte de ministère de la transition écologique et solidaire, le département du Rhône fait partie des zones où le risque de sécheresse pour l'été 2020 est annoncé comme “très probable”.

Dans un article publié ce jeudi par le journal Le Monde, Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État à la transition écologique et solidaire, a annoncé la présentation lundi d'une carte nationale des prévisions météorologiques de températures et de précipitations qui tient compte notamment “des relevés de débit des cours d’eau, de niveau des nappes souterraines, de barrages réservoirs, et tient compte aussi de l’épaisseur du manteau neigeux”, écrit le quotidien.

Et c'est peu dire que le département du Rhône fait partie des zones à risque. Selon la carte, le Rhône fait partie des 11 départements ou le risque de sécheresse lors de l'été 2020 est considéré comme “très probable”. L'été s'annonce chaud et sec à Lyon et les pluies de ce début du mois de mai ne devraient pas changer la donne. “Les pluies de mai peuvent encore avoir un effet sur les petits volumes très réactifs, pas sur les plus importants, dont les niveaux ont commencé à baisser avec l’évapotranspiration des plantes”, a confié au Monde Laurence Gourcy, hydrogéologue au Bureau de recherches géologiques et minières.

Charge désormais aux préfets de prendre des mesures pour encadrer le partage des ressources en eau, notamment pour préserver les activités agricoles. Depuis le 20 avril dernier, le Rhône a été placé en alerte sécheresse notamment dans le Val de Saône et l'Est lyonnaise alors que le reste du département est en vigilance sécheresse. Des mesures de restriction de l'usage d'eau ont par ailleurs été mises en place.