Lyon : le Rhône en alerte sécheresse, des mesures de restrictions prises

Le département du Rhône a été placé en alerte sécheresse notamment dans le Val de Saône et l'Est lyonnaise, le reste du département est en vigilance sécheresse. Des mesures de restriction de l'usage d'eau sont en place.

Le Rhône est placé depuis le 20 avril en situation d’alerte sécheresse s’agissant “des nappes du pliocène du Val de Saône et des couloirs d’Heyrieux et de Meyzieu de l’Est lyonnais”. Le département est aussi en vigilance sécheresse pour les cours d’eau de l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon.

“Cette situation conduit à renforcer les mesures de vigilance sur les eaux souterraines, prises par l’arrêté du 12 mars 2020, du fait d’une baisse continue du niveau des nappes. Pour faire face à cette situation de déficit, des mesures de restriction d’usage de l’eau s’imposent sur les nappes de l’Est lyonnais (couloirs de Meyzieu et Heyrieux) et sur le secteur concerné par la nappe du pliocène du Val-de-Saône. Pour les usages professionnels, y compris agricoles, une réduction de 25 % des prélèvements dans le milieu doit être mise en œuvre. Pour les usages domestiques et d’agrément, les mesures de restriction s’appliquent, quelle que soit l’origine de l’eau”, précise la préfecture.

La mise en place de la situation de vigilance pour les eaux superficielles sur l’ensemble du département du Rhône et de la Métropole de Lyon a pour objectif d’alerter sur la sensibilité de la ressource en eau et d’inviter les usagers à une utilisation économe de l’eau.

“Si la situation actuelle ne s’améliore pas au cours des prochaines semaines, des mesures complémentaires de restriction et d’interdiction des usages de l’eau pourront être prises sur les aquifères du département du Rhône et de la Métropole de Lyon”, concluent les services de l'État.

L’intégralité de l’arrêté fixant les mesures de vigilance ainsi que la liste des communes concernées sont disponibles sur le site des services de l’État dans le Rhône www.rhone.gouv.fr.