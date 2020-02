Lyon - retraites : quand auront lieu les prochaines manifestations ?

Deux autres journées d'action contre la réforme des retraites ont été fixées à Lyon.

Le syndicat Solidaires Rhône et l'intersyndicale du département ont décidé de poursuivre leur mobilisation contre la réforme des retraites. Un prochain rassemblement aura lieu ce jeudi 13 février avant une nouvelle grande manifestation interprofessionnelle le jeudi 20 février. Par ailleurs, les syndicats appellent à “multiplier les actions” d'ici là “pour combattre la reforme” qui est actuellement présentée en commission à l'Assemblée nationale.

Le 6 février dernier, entre 5300 (selon la police) et 8000 manifestants (selon les syndicats) se sont rassemblés à Lyon pour la dernière journée d’action interprofessionnelle. Un chiffre en baisse puisqu'ils étaient entre 9000 et 20000 le 24 janvier dernier et entre 6 600 et 16 000 le 16 janvier.