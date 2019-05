Lyon : reprise des collectes solidaires dès samedi à la Croix-Rousse

Les collectes solidaires reprennent à Lyon au cours des mois de mai et juin. Cela concerne des appareils électriques et électroniques. Les riverains sont invités à ramener leurs appareils usagers.

Jusqu’à présent, cette année, 2000 personnes ont participé aux collectes solidaires selon la Métropole de Lyon. 26 500 kg d’anciens appareils électriques ont ainsi été récupérés.

Ces collectes solidaires se poursuivent en mai et juin. Les riverains sont invités à ramener leurs appareils usagers ou dont ils n’ont plus l’utilité. Prochaine collecte, ce samedi, place de la Croix-Rousse (Lyon 4e). De nombreuses autres collectes seront organisées pendant les mois de mai et juin dans les autres arrondissements de Lyon ainsi qu’à Bron.