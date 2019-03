Lyon : quels lycées ont les “meilleurs” résultats à Lyon ?

Taux de réussite, taux d’accès au baccalauréat, taux de mentions, le ministère de l’Éducation nationale a publié ce mercredi les chiffres des résultats dans les lycées lyonnais.

Le ministère de l'Éducation nationale vient de publier ce mercredi ses “indicateurs de résultats des lycées”. Le ministère insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas “d'un classement des lycées, mais d'une image de la réalité complexe et relative que constituent les résultats d'un établissement. Les indicateurs ont deux objectifs”.

Trois indicateurs complémentaires sont utilisés pour mesurer les résultats d’un établissement :

Le taux de réussite au baccalauréat est la proportion de bacheliers parmi les élèves ayant passé le baccalauréat en 2018.

Le taux d’accès au baccalauréat est la proportion d’élèves de seconde, de première ou de terminale qui obtiennent le baccalauréat en restant dans l’établissement.

Le taux de mentions au baccalauréat est la proportion de bacheliers ayant obtenu une mention parmi ceux ayant passé le baccalauréat en 2018.

“La combinaison de ces indicateurs offre une analyse plus fine que celle du seul taux de réussite au baccalauréat des élèves de terminale : elle évalue la capacité de l’établissement à accompagner les élèves depuis la classe de seconde jusqu’à l’obtention du diplôme et à dépasser les attentes via l’obtention d’une mention”, précise le ministère.

Classement des lycées lyonnais 2019 by JustinB17 on Scribd