Lyon : quels aménagements pour le quartier de la Guillotière ?

Le conseil citoyen Moncey-Voltaire-Guillotière organise une rencontre-débat samedi 16 novembre. Il y sera question d’aménagement urbain mais aussi de projets collectifs dans un quartier tiraillé entre gentrification et préservation de son identité populaire.

Créé par des riverains pour tenter de sauver de la destruction trois immeubles visés par un projet de réaménagement du quartier menaçant les locataires d’expulsion, le conseil citoyen Moncey-Voltaire-Guillotière proposent depuis, des rencontres de concertation pour donner de la voix aux habitants de la Guillotière.

Face à la nécessité de réaménager ce quartier, affecté par l’insalubrité et les nuisances mais aussi par de forte spéculation foncière, ils assurent un rôle de médiation entre les riverains et la Métropole en privilégiant le dialogue.

Lors de cette rencontre du 16 novembre, les habitants seront informés et invités à donner leur avis sur l’avenir de la place du Pont (faut-il détruire le Clip ?), les projets d’aménagements en cours (rue Moncey, école Painlevé, place Ballanche), les initiatives en matière d’écologie urbaine (végétalisation, composts, jardins partagés…) mais aussi la question sensible du logement et de la mixité sociale face à la pression immobilière.

Le conseil citoyen a produit une simulation 3D : À quoi ressemblerait le quartier sans le Clip ? (Réalisation Perrine Thaller)



PROMENADE MONCEY - PROJET 3D-film4 from Geraldine Rouillon on Vimeo.