Lyon : quelles prévisions de trafic pour les retours de vacances ?

Selon Bison futé, la situation sera notamment difficile ce samedi 4 janvier sur les routes autour de Lyon pour le retour des vacances de Noël.

Selon Bison futé, du 3 au 5 janvier 2020 “la circulation sera dense entre les Alpes du Nord et l’Île-de-France”. Tous les axes qui permettent de quitter les stations de sports d’hiver et les grandes vallées alpines seront chargés “mais les encombrements devraient être de niveau modeste”, tempère toutefois l'organisme de prévision des déplacements routiers. Il en sera de même au nord de Lyon pour remonter vers le nord de la France.

Ce samedi 4 janvier, il sera conseillé d'éviter l’autoroute A6 entre Lyon et Beaune de 11h à 19h et l’autoroute A43 entre Chambéry et Lyon de 10h à 13h.

Les Prévisions :

Le vendredi 3 janvier :

- Vert les deux sens

Le samedi 4 janvier :

- Vert dans le sens des départs

- Orange dans le sens des retours

Le dimanche 5 janvier :

- Vert dans les deux sens