Lyon : quel trafic SNCF ce mercredi 8 janvier ?

Comme ce mardi le trafic SNCF sera perturbé demain à Lyon même si de nettes améliorations sont visibles depuis le début de l'année 2020.

Selon les prévisions de la SNCF, près d’1 train TER sur 2. roulera ce mercredi dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Par ailleurs, le plan de transport sera renforcé par la commande de 612 autocars complémentaires.

Du côté des TGV, 24 allers et 22 retours entre Lyon et Paris sont annoncés, ainsi que 10 allers et 11 retours entre Lyon et Marseille et 4 allers et 3 retours entre Lyon et Montpellier.

Le trafic va aussi s'améliorer pour les Intercités avec un train sur trois, trois allers/retours entre Paris et Clermont-Ferrand et un entre Lyon et Nantes.

En France, le trafic sera considéré comme normal entre Paris et Lyon, quasi normal entre Lyon et Paris, et Paris et Marseille. Il y aura 9 trains sur 10 sur Paris – Bordeaux, Paris - Strasbourg et 8 trains sur 10 sur Paris – Nantes.

La SNCF précise que “tous les TGV INOUI, OUIGO et INTERCITÉS disponibles à la vente jusqu’à dimanche 12 janvier 2020 inclus sont garantis”.