Lyon : quel parcours pour la marche des fiertés LGBTI ?

En même temps que la manifestation des Gilets jaunes, la marche des fiertés LGBTI, va avoir lieu ce samedi à Lyon dans ce qui se présente comme le plus long parcours jamais emprunté par cet événement.

Ce samedi 15 juin, la 24e marche des fiertés LGBTI de Lyon va s'élancer de la place Bellecour. Contrairement à plusieurs éditions précédentes, l'événement empruntera les quais du Vieux-Lyon. Le parcours passera ensuite par le Pont la Feuillée, devant l’Hôtel-de-Ville via la rue Constantine, la place des Terreaux et la rue Joseph Serlin, avant de prendre le pont Morand et de tourner à droite vers les quais Sarrail et Augagneur. Enfin, le cortège retournera vers la place Bellecour via le pont de la Guillotière et la rue de la Barre.

Dans un contexte de manifestation des Gilets jaunes, cette 24e marche des fiertés LGBTI va donc contourner le périmètre d'interdiction de manifester mis en place de nouveau ce samedi pour la manifestation des gilets jaunes.