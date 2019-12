Lyon : que trafic SNCF samedi 28 et dimanche 29 décembre ?

Le trafic SNCF sera toujours très perturbé à Lyon samedi 28 et dimanche 29 décembre en raison du mouvement de grève contre la réforme des retraites.

Seulement 1 TER sur 4 circulera dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ce samedi 28 décembre. 22 autocars vont venir pallier l'annulation de certains trains contre 646 vendredi. Du côté des TGV le trafic va légèrement se dégrader. 12 allers/retours sont assurés entre Lyon et Paris, 7 vers Marseille et 3 vers Montpellier.

Dimanche, on comptera 1 TER sur 3 en moyenne, 13 allers/retours entre Lyon et Paris, 10 vers Marseille et 4 vers Montpellier. Concernant les Intercités, 1 sur 3 circulera.