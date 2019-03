Lyon : quatre tagueurs interpellés à la Croix-Rousse

Quatre jeunes lyonnais ont été interpellés dans la nuit de mercredi à jeudi. Six plaintes ont été déposées pour plusieurs tags dans une rue commerçante près de la place de la Croix-Rousse.

D’après Le Progrès, quatre jeunes s’en sont pris notamment aux devantures des commerces d’une petite rue piétonne de la Croix-Rousse dans la nuit de mercredi à jeudi. Dans la rue Victor-Fort exactement, une rue piétonne très commerçante de la colline qui travaille.

Des portes d’entrées et des parties communes d’immeubles ont également été taguées.

Les tagueurs ont été interpellés par la suite. Ils ont reconnu les faits et ont été laissés libre. Ils passeront devant le tribunal au mois de septembre. « Six plaintes ont été enregistrées et les frais de remise en état sont estimés à plusieurs milliers d’euros », ajoute le quotidien régional.