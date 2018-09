Lyon : quatre maîtresses se liguent contre leur amant et le volent

Quatre jeunes femmes étaient jugées hier au tribunal de Lyon. Elles sont accusées d'avoir piégé leur amant commun.

Elles ont entre 18 et 28 ans et avaient pour point commun d'avoir le même amant. Selon le Progrès qui rapporte l'affaire, le tribunal de Lyon a jugé hier quatre jeunes femmes qui avaient découvert qu'elles étaient la maîtresse du même homme et ont décidé de le piéger. Au printemps 2018, via les réseaux sociaux, les jeunes femmes découvrent qu'elles ont le même amant et décident de se rencontrer à côté du domicile du jeune homme de 29 ans à Sathonay. Elles rentrent dans son appartement, certaines le frappent, jettent ses affaires par la fenêtre et prennent avec elles des cadeaux qu'elles lui ont faits. L'ensemble des objets ont été retrouvés, sauf certaines montres.

Selon Le Progrès, ce mardi 18 septembre à Lyon, trois jeunes femmes étaient jugées pour violences, la quatrième pour vol. Elles ont accepté une procédure de « plaider coupable », écopant de quatre mois de prison avec sursis et 2 000 euros de dédommagement.