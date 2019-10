Lyon : prolongement du métro B, le tunnelier baptisé

Ce vendredi matin, le tunnelier du métro B, qui permettra le prolongement de cette ligne jusqu'à Saint-Genis-Laval, a officiellement été baptisé.

La tradition veut que les tunneliers prennent le prénom d'une femme, celui de leur marraine, en référence à Saint-Barbe, la patronne et protectrice des mineurs et des ouvriers. Ce vendredi, le prénom du tunnelier du métro B a été dévoilé. Il s'appellera Coline, du nom d'une étudiante en BTP. “C’est avenir, c’est une jeune étudiante qui est très mobilisée, et pas qu’aujourd’hui, dans un métier qui s’ouvre déjà et doit s’ouvrir aux femmes”, a déclaré Fouziya Bouzerda, la présidente du Sytral.

Ce tunnelier de 120 mètres de long pour 10 mètres de diamètre et 1 700 tonnes va creuser pendant douze mois les 2,5 kilomètres de prolongement du métro B qui permettront de mettre Saint-Genis-Laval à 17 minutes de Charpennes.