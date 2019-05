Lyon : près de 200 "femmes Gilets jaunes" manifestent ce dimanche

Après la manifestation nationale des Gilets jaunes hier, c’est au tour des "femmes Gilets jaunes" de manifester dans les rues de Lyon ce dimanche. Vers 14h, elles étaient près de 200 à s’être réunies devant le Palais de justice.

L’appel au rassemblement était régional et féministe. Au lendemain de la traditionnelle manifestation du samedi, les "femmes Gilets jaunes" ont souhaité manifester à leur tour en ajoutant aux revendications sociales et fiscales des considérations féministes. Elles étaient environ 200 réunies devant le Palais de justice aux alentours de 14h à Lyon, et ont entamé une marche pacifique qui avait auparavant été déclarée en préfecture. Précarité des femmes qui élèvent seules leurs enfants, féminicides et violences faites aux femmes, l’objectif du mouvement était de rappeler l’importance du combat pour l’égalité entre les hommes et les femmes, et la défense de ces dernières. Jérôme Rodrigues, figure des Gilets jaunes s’est également rendu sur place pour saluer les manifestantes.