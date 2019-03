Lyon : près d'une heure de bouchon sur l'A46 direction Paris

Un accident survenu entre trois véhicules a créé près de 20 km de bouchons sur l'A46 en direction de Paris à Lyon.

Selon Vinci Autoroute, un bouchon de plus de 40 minutes à lieu actuellement après Communay nord (n°16) suite à un accident. “La circulation se fait au compte-gouttes à hauteur des trois véhicules impliqués”, assure le concessionnaire autoroutier. Sur OnlyMoov on peut voir qu'un bouchon de près de 20km est en cours sur ce grand contournement Est de Lyon. On ne sait pas encore si des péronés ont été blessés dans l'accident et quand le trafic sera rétabli.