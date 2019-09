Lyon : préavis de grève chez TCL après "une rentrée catastrophique"

Files d'attente à rallonge devant les boutiques, bugs, incompréhension de la nouvelle gamme tarifaire... la rentrée a été difficile du côté des TCL à Lyon. Un préavis de grève vient d'être déposé pour le 24 septembre.

"Une rentrée catastrophique dans les agences commerciales TCL", dans un communiqué, la CGT fait un premier bilan du mois de septembre qui a effectivement été particulièrement compliqué comme nous le relevions dès le 6 septembre (lire aussi : Panne métro, bugs, files d'attente... TCL rate sa rentrée).

De longues files d'attente s'étaient formées devant les boutiques. "Le passage à la nouvelle gamme tarifaire à l’âge a occasionné des bugs récurrents du système informatique, couplé à des problèmes de vétusté du matériel informatique et au manque de poste disponible pour prendre en charge les cartes multimodales Houra ! Seul le professionnalisme des agents et la patience des usagers a permis de garder un climat apaisé malgré les tensions occasionnées par ses problèmes", précise la CGT.

Des files d'attente "par habitude"

Le syndicat poursuit : "L’impréparation s’est aussi mesurée à l’incompréhension du système de rechargement à distance (e-tecely) par les usagers qui se sont retrouvés dans les files d’attente après avoir été contrôlés en fraude alors que leur abonnement était payé !". En effet, il est possible de recharger sa carte via la plateforme en ligne, mais il faut ensuite activer son abonnement via une borne spéciale, ce qui ne reste pas clair aujourd'hui pour certains usagers (par ailleurs un problème de borne n'a pas toujours permis la validation de l'achat). Par ailleurs, des personnes se sont retrouvées dans les files d'attente par habitude, alors qu'elles auraient pu gérer leur demande via Internet ou distributeurs. Rares sont également les usagers à recharger largement en amont (il est possible de le faire dès le 20 du mois).

Un préavis de grève pour le mardi 24 septembre avait déjà été déposé pour protester contre la réforme des retraites. "La première date de ce processus revendicatif qui devra permettra aux salariés de décider ensemble des modalités de l'action à mener", affirme la CGT. Dans le contexte actuel, difficile de savoir si ce préavis aura un réel impact sur le réseau. Si la rentrée en agence était compliqué du côté de chez TCL, les syndicats espèrent bien réussir leur rentrée sociale.