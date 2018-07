Lyon : pour l'heure, le feu d’artifice est maintenu 

Un orage de grêle s’est abattu sur la ville de Lyon aux environs de 18 heures, menaçant les festivités du 14 juillet. Malgré ce changement soudain de météo, le feu d’artifice devrait être maintenu.

Les Lyonnais s’interrogent sur les réseaux sociaux concernant le maintien du traditionnel feu d’artifice du 14 juillet, malgré les averses et les orages qui ont frappé la ville en ce début de soirée. Pour le moment, la tendance est à l’acalmie, et les services de la ville sont optimistes : "On n'est jamais sûrs à 100 %, mais pour l'heure, le feu d'artifice est maintenu", affirment-ils à Lyon Capitale à 20h30. La ville de Lyon avait annoncé qu'en cas d'intempéries, le feu d'artifice serait reporté. "Mais pour l'instant, aucune décision n'a été prise", affirment les services de la ville, qui restent optimistes. En cas de revirement de situation, la ville en informera les Lyonnais sur sa page Facebook, mais pour l'heure, les festivités sont maintenues.

Mise à jour à 21 heures

Officiellement, la ville de Lyon maintient le feu d'artifice, sauf en cas de nouveau revirement météorologique à 22 heures 30.