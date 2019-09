Lyon : plusieurs TER supprimés cette semaine entre Lyon et Saint-Etienne

Pendant deux semaines, des travaux vont avoir lieu sur la ligne TER, et très empruntée, entre Lyon et Saint-Etienne. Des travaux en journée et en semaine. Quelques trains vont être supprimés.

Des travaux d’entretien et de végétation sont prévus sur la ligne TER entre Lyon et Saint-Etienne ces deux prochaines semaines, du 16 au 27 septembre. Une voie sur deux sera fermée du lundi au vendredi entre 10 heures et 15h30. "Ces travaux vont entrainer quelques suppressions de TER entre Lyon et Saint-Étienne", explique la SNCF.

"Des autocars directs circuleront au départ de Lyon-Perrache et Lyon-Part-Dieu en direction de Saint-Étienne et inversement. D'autres autocars entre Lyon et Saint-Étienne desserviront les gares intermédiaires telles que Givors-Ville, Rive-de-Gier et Saint-Chamond", poursuit la SNCF. Ces travaux auront lieu en semaine et pas le week-end lors des deux prochaines semaines.