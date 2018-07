Lyon : plusieurs incidents après la victoire des Bleus 

Malgré les scènes de joie et de bonheur partout en ville, de nombreux incidents ont eu lieu peu après le match place Bellecour.

La célébration de la victoire de l'équipe de France de football a été belle ce dimanche à Lyon même si elle a tout de même été ternie par de nombreux incidents. Une soirée à l’atmosphère assez étrange et changeante d’une rue à l’autre. Tout à commencer place Bellecour où près de 20 000 personnes s'étaient donné rendez-vous pour regarder la rencontre. À la fin du match, un groupe de supporters est monté sur un camion anti-intrusion obligeant les forces de l’ordre à charger en tirant des grenades lacrymogènes provoquant des mouvements de foule en direction de la place des Jacobins. Les supporters ont alors rapidement quitté la plus grande place de Lyon, mais les heurts ont continué rue de la Barre et rue de la République où du mobilier urbain et quelques magasins ont été pillés. Selon l'AFP, les violences ont continué sur le pont de la Guillotière jusque dans la nuit.